Comment Joe Biden s’est imposé chez les démocrates

Face à Donald Trump, Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama s'est imposé comme un véritable sauveur chez les démocrates. Mais qui est-il vraiment ? Depuis quelques mois, nous avons commencé à faire connaissance avec celui qui est d'abord et avant tout le candidat anti-Trump. Mais peut-on le résumer à ça ? À part faire échec au milliardaire américain, a-t-il un programme ? Quelles réponses propose-t-il aux différentes crises que vivent les Américains ? RCF vous propose une Semaine américaine. Après Joe Biden ce mercredi, Melchior Gormand et Stéphanie Gallet consacrent leur émission de ce jeudi 29 octobre, à l'autre candidat, Donald Trump.

Qui est vraiment Joe Biden ?

Né le 20 novembre 1942 en Pennsylvanie, Joe Biden a connu de nombreux drames personnels - "c'est quelque chose qui a été rappelé tout au long de sa carrière politique", explique Anne-Lorraine Bujon. Sa femme et sa fille sont mortes dans un accident de voiture en 1972. En 2015, son fils aîné, Beau Biden, a succombé à une tumeur au cerveau. Ainsi, "quand Donald Trump s'en prend aujourd'hui, de manière un peu vicieuse à son autre fils, Hunter Biden, je crois que c'est très mal perçu par le public".

D'ascendance catholique irlandaise, Joe Biden est donc une "figure marquée par la perte le chagrin, l'épreuve", qui apparaît comme "empathique, capable de nouer un lien avec les gens qui sont eux-mêmes dans le chagrin et dans la perte".

"Une carrière politique exemplaire"

L'ancien vice-président de Barack Obama a été sénateur du Delaware pendant plus de 35 ans, ce qui fait de lui "le 18e sénateur resté le plus longtemps en poste", après avoir été le sixième plus jeune sénateur de l'histoire des États-Unis à son élection en 1972. "Une carrière politique exemplaire, selon William Genieys, qui n'attend plus que la consécration suprême."

le candidat anti-Trump

Être le candidat anti-Trump ne suffit pas. Politiquement, Joe Biden appartient à "une aile du parti démocrate qui ne représente pas spécialement le changement", souligne James Cohen. Or, "nous sommes dans un moment de crise qui va exiger du changement". Par conséquent la question se pose : "Va-t-il être capable de se rendre compte de l'importance du moment historique où il se trouve ?" Saura-t-il prendre des "décisions audacieuses" ?

