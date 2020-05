Comment vivre la culture autrement en cette période de déconfinement ?

La première partie de l'émission est consacrée aux bibliothèques, médiathèques, ludothèques, ainsi que les blibliobus.

Qu'est ce qu'un blibliobus ?, qui est concerné ? comment cela fonctionne ?

Fermée au public, certaines médiathèques proposent l’accès à ses ressources numériques et donne des idées aux petits et grands pour s’occuper.

Tour d'horizon des animations proposées pour se cultiver et s'occuper.

Comment donner envie aux non-initiés de franchir la porte d'une médiathèque, ludothèque, bibliothèque ou d'un bibliobus ?

Aurélie Blandin Coste, bibliothécaire, nous éclaire sur le sujet.

Dans la seconde partie de l'émission, Thimothée Duboc, journaliste Média pour le Pélerin nous présente les émissions TV en lien avec la culture, l'histoire et le patrimoine.

La transmission de la connaissance à la télévision est elle possible ?

Le petit écran est il une solution pour se cultiver sans bouger ?

Aussi 15 minutes apres le début de l'émission, Jean-pierre Mille, expert en environnement et protection des plantes nous explique comment cultiver son jardin et plus précisément s'il faut le couvrir au mois de mai ?

Et 15 minutes avant la fin de l'émission, Eric de Kermel, le directeur de la rédaction du magazine Terre sauvage et l’auteur de l’Abécédaire de l’’écologie joyeuse paru chez Bayard, nous fait voyager au détour de sentiers sauvages, direction le sud de l’Ardèche, du côté de la commune des Vans, pour une balade dans le bois de Païolive !