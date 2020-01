Commune Planète, la nouvelle émission d'écologie sur RCF

Depuis la parution de l’encyclique Laudato Si' par le pape François en 2015, jusqu’aux manifestations de milliers de jeunes à travers le monde sur les enjeux environnementaux cette année, l’écologie est au cœur de notre actualité. C'est pourquoi RCF lance Commune Planète, une émission hebdomadaire d’une heure, diffusée le vendredi de 17h à 18h et présentée par Anne Kerléo.

Chroniques, débats, reportages... Parce que l'écologie ne se contente pas de réponses toutes faites mais incite à chacun à se questionner, Commune planète est une émission qui s'adresse à tous ceux qui sont prêts à se mettre en mouvement !



○ les principes de l'émission

• Une émission joyeuse et pleine d’espérance pour porter un regard lucide sur les écosystèmes humains et environnementaux ;

• Une émission qui donne des clés pour mieux vivre nos relations entre nous et avec la planète mais aussi avec nous-mêmes ;

• Une émission qui donne du peps pour changer le monde, chacun à sa mesure et tous ensemble ;

• Une émission d’écologie intégrale nourrie par l’encyclique Laudato Si'.

○ Commune planète : le concept

• Un invité. Chaque émission accueille un invité "fil rouge" présent pendant toute l'émission, dont le profil ou l'actualité détermine le thème de l'émission. Puisque l'écologie ne se résume pas à la relation à la nature mais concerne tous les aspects de notre vie, Commune Planète fera également la part belle au débat, notamment sur les questions économiques ou sociétales.

• Quatre chroniques. L'invité sera amené à réagir notamment aux chroniques proposées dans l'émission : Génération Écolo, Contemplation, Source Biblique et Demain Je m'y mets.

Ils ont entre 17 et 19 ans et sont de la "génération Greta Thunberg" : qu'ils s'identifient ou non à elle, ils ont conscience d'avoir à devenir adultes dans un monde en crise... Et n'entendent pas rester spectateurs ! Parce qu’on a envie de protéger ce qui est beau, des chroniqueurs livrent un regard contemplatif sur la nature et l'être humain Un éclairage biblique sur la transition écologique par des chroniqueurs issus des différentes traditions chrétiennes (catholique, protestante et orthodoxe) Alimentation, zéro déchet, mobilité durable, sobriété numérique... Des idées concrète pour passer à l'action !

○ PREMIÈRES ÉMISSIONS

Découvrez en avant-première les invités et thématiques des premières émissions présentées par Anne Kerléo :

• Vendredi 10 janvier : L'écologie est-elle seulement une histoire de fin du monde ?

Invitée : Lucile Schmid, co-fondatrice du think thank La Fabrique Écologique.

• Vendredi 17 janvier : L'écologie, sacrifice ou clé pour une vie meilleure ?

Invité : Éric de Kermel, directeur de Terre Sauvage, à l'occasion de la sortie de son livre "Abécédaire de l'écologie joyeuse" (éd. Bayard), le 15 janvier 2020

• Vendredi 24 janvier : Quelle forêt cache l'arbre des incendies en Australie ?

Invité : Philippe Grandcolas, écologue, spécialiste de la biodiversité, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’Institut de systématique, évolution, biodiversité, une unité mixte de recherche du Muséum national d’Histoire naturelle, du CNRS, de l’Université Pierre et Marie Curie et de l’École Pratique des Hautes Études

• Vendredi 31 janvier : La commune, une bonne échelle pour la transition écologique ?

Invité : Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe