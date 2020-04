Confinement et enfants: apaiser les tensions et gérer l'école à la maison

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct. Et chaque soir de 21h à 22h, CULTIVONS NOS LIENS, par Anne Kerléo, Véronique Alzieu et Bénédicte Draillard.

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

► Déposez vous-même votre témoignage audio !

occuper les enfants

Les Français entament ce lundi leur 21e jour de confinement : chaque jour qui passe est une petite victoire quand on vit confiné. Les enfants perçoivent notre anxiété, sont privés de leurs amis et pour certain les sorties en extérieur sont limités à une heure par jour. Tensions, ennui, colères... comment y répondre quand on est parent ? Quelle est l'attitude à avoir devant une situation aussi inédite ?

Sur RCF, nous continuons chaque matin et en direct à prendre soin de vous et à vous donner la parole. Partagez vos expériences et témoignages : quels sont vos méthodes pour calmer les colères de vos enfants ? Êtes-vous plus ferme ou au contraire faut-il être plus conciliant ? Comment adaptez-vous l'éducation de vos enfants en cette période de confinement ?

Et assurer l'école à la maison

Qui dit enfant, dit aussi école à domicile. Même si les vacances s'installent petit à petit en France, l'apprentissage scolaire continue et ce n'est parfois pas simple.



Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.