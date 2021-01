Couples de feu et de foi

7 histoires d’amour, 7 itinéraires spirituels

C'est le dernier livre de l'ancienne directrice rédactrice Chef de RCF Touraine. L'auteur nous partage son travail de journaliste et de mère de famille et comment et pourquoi elle s'est attachée à ces sept couples.

Découvrons combien l’amour conjugal et le mariage sont un véritable chemin de sainteté.