Déjà 100 ans que les "xavières" ont été fondées à Marseille

“Pour toutes les âmes que vous mettez sur mon chemin, faites que je leur serve, comme une virgule, une halte passagère pour leur permettre de reprendre haleine, et les amener le plus vite possible au point final, qui est vous seul ô mon Dieu”.

C’est ainsi que priait Claire Monestès, fondatrice de l’ordre religieux des xavières, avec l’idée d’être au cœur du monde.

Selon elle, il n’y avait pas le sacré d’un côté et le profane de l’autre, le monde est le lieu de rencontre avec Dieu.

Déjà 100 ans que les xavières ont vu le jour dans notre belle cité phocéenne, à Marseille.

À l'occasion de ce centenaire, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec cet ordre de vie religieux apostolique à la fois missionnaire et contemplatif.