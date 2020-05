Déplacement à 100 km. Ce qu'on peut faire en partant de chez soi

© Caro From Le Mans

Depuis le 11 mai dernier, nous pouvons maintenant nous déplacer jusqu'à 100 km de chez soi sans attestation de déplacement telles que nous les avons connu pendant le confinement. Il est toutefois impératif de se déplacer avec un justificatif de domicile afin de prouver votre adresse et donc que vous êtes bien dans le périmètre autorisé.

Les déplacements supérieurs à 100 km sont possible, pour des motifs strics. Pour cela, il vous faudra vous munie d'une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire.

Pour savoir précisément où vous pourrez vous rendre, l'application web CovidRadius est toujours active, non plus pour les périmètres de 1 km mais pour les périmètres de 100 km à partir de votre domicile.



Vous habitez au Mans, à vous la Sarthe, l'Orne et la Mayenne et les Châteaux de la Loire

Ce périmètre de 100 km c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre patrimoine local !

Si vous résidez au Mans, bien sûr, toutes les possibilités offertes dans le département vous sont possibles. D'ailleurs, les déplacement à l'intérieur du département, même à plus de 100 km, sont possibles.



Les richesses de la Sarthe s'offrent à vous

Le Zoo de La Flèche rouvre ses portes à compter de ce week-end, dans le respect des règles sanitaires. Ce sera également le cas pour le Spaycific'Zoo.

Vous pourrez également arpenter les sentiers de Saint-Léonard-des-Bois.

Au Mans, ce sont les musées Jean-Claude-Boulard Carré Platagenêt et de Tessé qui rouvriront, de même que la Maison du Pilier Rouge qui proposera de nouvelles visites au Mans.

De nombreuses structures ont pu reprendre leur activité, au moins partiellement. Les professionnels mettent régulièrement à jour leurs dispositions prises et leurs capacité d'ouvrir au public.



Cité Plantagenêt © Office du Tourisme du Mans

Les 100 km vous permettent également de sortir de la Sarthe

Même en partant du centre du Mans, les 100 km autorisés peuvent vous porter au-delà des frontières sarthoise. C'est presque l'intégralité du département de l'Orne qui entre dans ce périmètre, de même que la Mayenne.

De plus, d'autres département limitrophes vous seront accessibles : L'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher jusqu'à Blois, le nord de l'Indre-et-Loire et de l'Anjou également.

Vous pourrez alors sillonner les bords de Loire, que ce soit à pied ou à vélo voire même vous arrêter dans quelque châteaux de la Loire qui auront pu rouvrir au public. C'est le cas notamment du Château de Blois, du Château Royal d'Amboise, du Château de Villandry, ou du Château de Saumur par exemple.



Château d'Amboise

Plus au nord du département, le Perche vous tend les bras. Nogent-le-Rotrou, capitale du Perche, est accessible. Toutes les possibilités offertes par le Perche sont disponible sur le site internet Perche Tourisme.

Malgré tout, pour être certain des différents lieux où vous souhaitez vous rendre, consultez les sites internet de ces différents lieux de visites afin de la préparer au mieux, et de prendre connaissance des mesures sanitaires mises en place.

Et pour être sûr de ne rien manquer dans ce périmètre des 100 km, vous pouvez #ExploreLaFrance qui recense les sites touristiques dans ce périmètres autorisé.



Très peu de Sarthois pourront aller à la mer...

Cette météo clémente nous donne des envies de mer, de plage, un avant-goût de vacances d'été en somme. Mais nous n'avons pas la chance d'avoir de côtes à proximité. Les habitants de la Sarthe ne pourront pas se rendre en bord de mer... à quelques exceptions près.



Une toute petite partie de la baie du Mont-Saint-Michel

Ceux qui résident aux environs de Saint-Léonard-des-Bois, vous avez peut-être une chance ! Une petite zone de bleu s'inscrit dans cette zone, au sud d'Avranche, en Normandie. Mais la côte est relativement réduite.



Le Calvados oui, si vous êtes dans l'extrême nord Sarthe

Vous êtes peu nombreux, vous qui habitez dans l'extrême nord de la Sarthe... Si vous résidez aux alentours de La Fresnaye-sur-Chédouet, la mer est à moins de 100 km de chez vous !

Vous pourrez alors vous rendre sur les plages du Calvados, entre Ouistreham et Blonville-sur-Mer, en passant par Cabourg et Houlgate. De quoi satisfaire vos envies d'air iodé

Si l'on pourrait se sentir frustré par cette limitation à 100 km de son domicile, cette phase de déconfinement apparaît aussi comme une chance de découvrir ou de redécouvrir les richesses de notre patrimoine local.

Le tout, bien évidemment, dans le respect des mesures sanitaires adoptées par les différents sites, nous retrouvons des possibilités de se changer les idées.