Dons à la mosquée de Tours : nouvelle mise à jour du diocèse

Mise à jour du diocèse de Tours sur la question des dons à la communauté musulmane d'Indre et Loire. Le diocèse le répète : les dons évoqués dans l'article de la Nouvelle République datent des années 1990.



La créativité et l'agilité des lieux de culture pour innover et garder le lien : on verra dans ce journal, le dernier projet de la Maison de bégon à Blois baptisé la Bobine.