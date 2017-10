[DOSSIER RCF VENDEE] PMA : est-ce que l'enfant ne devient pas un objet ?

"Le problème est que l'on n'envisage pas le bien de l'enfant [...] Le bien de l'enfant c'est d'avoir un père et une mère". Le Cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, invité sur RCF Vendée.

A l'occasion de sa venue en Vendée (invité par l'ICES pour une conférence), le Cardinal Jean-Pierre Ricard, est intervenu sur notre antenne. Au micro de Thomas Cauchebrais, il a réagit notamment à la polémique autour de la PMA en France. "On souhaite avoir un enfant, c'est beau [...] On veut l'aider, l'éduquer, l'amener à la vie. Mais est-ce que l'on voit le bien de l'enfant ?" questionne-t-il "Le problème est que l'on n'envisage pas le bien de l'enfant [...] Le bien de l'enfant c'est d'avoir un père et une mère".

Pour le Cardinal "C'est autre chose de créer artificiellement ces situations (NDLR : sans père)" qui amène d'autres problématiques. Pour lui, nous sommes dans la suite logique du mariage homosexuel promulgué le 17 mai 2013. "On dit PMA oui, mais ensuite GPA non. Mais si nous sommes dans cette logique du désir vous trouverez toujours des gens qui voudront aussi qu'on les aide à avoir des enfants avec une femme qui acceptera ce service. Et on trouvera de bonnes raisons à ça".



"Où est-ce que l'on va ? Est-ce que l'enfant ne devient pas un objet ?"

L'Eglise continue de rappeler l'équilibe nécessaire pour l'enfant d'avoir un père et une mère. Et d'éviter que le corps humain devienne une marchandise. Des propos qui vont à l'encontre de ceux qu'on pu tenir des partisans du mariage pour tous, de la PMA ou de la GPA, à l'image de Pierre Bergé, homme d'affaires et mécène français, qui avait pris position en faveur de ces domaines. Le 17 décembre 2012, il avait déclaré « Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que ce soit la PMA, la GPA ou l'adoption. Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? C'est faire un distinguo qui est choquant ». Ces propos sont vivement critiqués par la suite.

Pour le Cardinal Ricard, c'est le rôle de l'Eglise d'avertir et éveiller les consiences "C'est le rôle de chacun d'intervenir dans le débat en fonction des convictions qui sont les siennes [...] Dans notre société qui se veut tolérante, il y a une forme d'intolérance vis à vis de la parole catholique. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'exprimer et apporter aussi son questionnement dans le débat ?"