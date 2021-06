Du nouveau sur la plage "Li Rateta" à Nice cet été

Water-polo, paddle, kayak de mer... de multiples activités pour les petits niçois et les vacanciers. Tout au long du mois de juillet et du mois d'août les enfants vont apprendre à nager, à naviguer aussi et à aimer les sports des villes côtières. La plage Li Rateta ouvre le 1er juillet et tout le monde retrouvera sur la plage la zumba, le beach-volley et le trampoline. Nouveauté de cette année, une vague artificielle installée sur la plage pour la découverte du surf.

Des stages nautiques

Cette année, la plage Li Rateta propose aussi des stages nautiques si votre enfant à entre 8 et 12 ans. Avant de faire du catamaran, de la planche à voile, du paddle ou du kayak, rassurez-vous, un test d'aptitude sera effectué avec un maître nageur.

Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire de Nice délégué à l’éducation, au livre, à la lutte contre l’illettrisme et à l’identité niçoise nous explique en détail le dispositif 2021: