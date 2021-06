Emmanuel Macron fait des annonces pour les vallées touchées par la tempête Alex

Sept mois après le passage de la tempête Alex, le président de la République, Emmanuel Macron, a rassemblé les maires des communes concernées mais aussi les députés et présidents de collectivités pour les écouter et aviser.

Tout commence par un tour de table et tout le monde s'accorde sur un point: il faut bel et bien reconstruire durable. Passé ce point les gros dossiers sont sur la table: les finances, les assurances, le train de la Roya... Eclairage:

Quel financement ?

Les élus locaux n'ont eu de cesse de le répéter comme Charles-Ange Ginésy, président du département: "Nous demandons soutien et appui pour démarrer rapidement" car "sur la protection des coeurs de village aucun chantier n'a démarré" affirme l'élu "hormis à Breil-sur-Roya".

"Je trouve que sur certains sujets on est loin du compte. On a affaire à la tempête la plus marquante" historiquement explique le président de la métropole Nice Côte d'Azur, Christian Estrosi.

Réponse d'Emmanuel Macron: "572 millions d'euros" sur la table qui rajoute qu'un "comité de suivi et de réévaluation: oui". cette demande émane de Christian Estrosi là aussi qui estime que "les montants ne peuvent pas être qualifiés comme sur évalués". Il a pris lors de cette réunion l'exemple de la route du Boréon: "évaluée à 40 millions, elle se termine à 35 millions mais avec un chantier pour une nouvelle zone d'activité de 6 millions d'euros". Le chef de l'Etat estime qu'"il faut permettre de ne pas cristaliser les choses pour continuer à travailler ensemble".

Réaction de la députée des vallées de la Vésubie et de la Tinée(5ème circonscription), Marine Brenier, qui a assisté à la réunion se dit rassurée:

De meilleurs horaires pour les trains ?

Pour le maire de Tende "il faut absolument que France et Italie s'entendent sur le train". Comprenez les horaires. Emmanuel Macron "souhaite que l'instruction soit passée au ministre des transports pour les adapter".

La création d'une ou plusieurs zones franches, demandé par le maire de Breil-sur-Roya, et la mise en place de prêts relais sont étudiés par l'Elysée.