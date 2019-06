Evangéliser sur Internet - Jean-Baptiste Maillard

Evangéliser sur Internet: mode internet" c'est le titre d'un livre coécrit par notre invité de ce soir. Depuis le tournant des années 2000 et la révolution numérique, internet nous offre de nouveaux moyens d'agir: et annoncer le Christ ne fait pas exception. Certains sites en ont même fait leur spécialité. Pourquoi? Comment? On en parle avec Jean-Baptiste Maillard.