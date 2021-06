Face aux défis sociétaux et environnementaux, la non-violence

En France, le MAN (Mouvement pour une alternative non violente) souhaite promouvoir une société de justice et de liberté. Elle milite donc en faveur de la non violence.



L’antenne nancéienne du mouvement propose cet été un forum dédié à cette question avec comme thématique principale : ‘Face aux urgences écologiques, agir pour la justice sociale’ ! L'évènement est organisé du 11 au 16 juillet à l’école d'horticulture et du paysage à Roville aux chênes (Vosges). Au programme, des ateliers, des formations et une conférence. Rencontre avec les deux organisateurs du forum, Patricia Cartigny et Denys Crolotte.