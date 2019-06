FORMULE CLUB / Le discours de politique générale d'Edouard Philippe • L'hôpital en crise • Malaise en prison • Qui pour succéder à Theresa May ?

Deuxième discours de polITIQUE GéNéRALE D'Edouard Philippe

L’exécutif maintient le cap en accentuant les réformes aux tonalités écologique et sociales. C’est ce qui ressort de la déclaration de politique générale d’Edouard Philippe qui s’est exprimé devant les députés puis les sénateurs cette semaine. Le premier ministre en a profité pour évoquer les grands chantiers législatifs à venir dont la révision de la loi de bioéthique qui sera examinée à la rentrée tandis que la réforme des institutions, elle, est reportée.

La crise du secteur hospitalier en France

Cette semaine, le projet de loi « Ma santé 2022 » dont l’un des volets est d’améliorer le service public hospitalier, a été adopté au Sénat. Mais pas sûr que les mesures proposées calment les personnels des hôpitaux publics qui, à l'appel de l’intersyndicale CGT-FO-Sud santé CFE-CGT ont manifesté pour dénoncer les dégradations dont souffre le secteur.



Les prisons : l'inquiétude des personnels pénitentiaires

Les personnels pénitentiaires ont exprimé leurs inquiétudes et leur colère après la nouvelle prise d’otage de deux surveillants survenue dans la soirée de mardi au centre de Condé sur Sarthe dans l’Orne par un détenu Classé « DPS » (détenu particulièrement signalé). Cette attaque fait suite à une agression qui avait eu lieu au même endroit en mars dernier, provoquant un important mouvement de mobilisation des surveillants de prison.



grande bretagne : quel successeur à THERESA may ?

La course à la succession de la première ministre Theresa May est désormais lancée en Grande Bretagne. Le parti conservateur a commencé à faire le tri parmi les candidats au poste. Après un premier vote hier, il ne reste maintenant que 7 prétendants parmi les 10 qui s’étaient présentés. C'est Boris Johnson, l'ancien maire de Londre et ministre des affaires étrangères qui arrive largement en tête. Viendra ensuite un second tour avant un vote des 160 000 adhérents du parti conservateur.