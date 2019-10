FORMULE CLUB / Lubrizol • Les hommages à Jacques Chirac • Les 70 ans de la République populaire de Chine

Incendie de l'usine LUBRIZOL : beaucoup de questions en suspens

Il y a encore beaucoup de zones d’ombres qui entourent les causes de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, un site classé Seveso. Plus de 5.000 tonnes de produits chimiques sont partie en fumée jeudi 26 septembre suscitant l’inquiétude des habitants sur les conséquences sanitaires de cette catastrophe, malgré les propos rassurants de la préfecture.

Retour sur l'hommage de la nation à jACQUES cHIRAC

C’est une file impressionnante d’anonymes qu’on a pu voir se recueillir devant la dépouille de Jacques Chirac aux Invalides après avoir vu des centaines de personnes noircir les livres de condoléances à l’Elysée. C’est la France toute entière qui a rendu hommage à l'ancien président tout comme un bon nombre de chefs d’Etats anciens ou actuels lors de différentes cérémonies lundi, aux Invalides ou à l’Eglise saint Sulpice.

70 ans de la république populaire de chine

C’est un défilé grandiose, comme elle sait le faire, que la Chine a organisé mardi 1er octobre dernier à l’occasion des 70 ans de la fondation de la République Populaire. Grandeur, ordre, discipline pour glorifier le régime communiste du Grand Timonier dont les exactions, bien évidemment, ont été passées sous silence. Une toute autre image, le même jour, toujours en Chine mais à Hong Kong où a eu lieu une journée baptisée journée de la colère. Les militants pro-démocraties se sont, une nouvelle fois, affrontés aux forces de l’ordre.

Arabie Saoudie : affaire Kashoggi, 1 an après

L'affaire embarrasse le pouvoir saoudien et semble miner sa stratégie de respectabilité. Il y a un an, le 2 octobre 2018, le journaliste dissident, Jamal Kashoggi était sauvagement assassiné dans les locaux du consulat d’Arabie Saoudite à Istambul. "La Turquie poursuit les efforts qu’elle a déployés dès le premier instant pour élucider l’affaire", dit-on du côté du pouvoir turc dont on sait les relations tendues avec le pouvoir saoudien. Alors certes ce dernier a engagé un procès avec 11 suspects traduits en justice mais rien ne semble vraiment avancer, même si, jeudi l’accusation a requis la peine de mort à l’encontre de cinq prévenus.