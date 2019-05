FORMULE CLUB/ Rapport de l'ONU sur la biodiversité • Voyage du pape en Bulgarie et Macédoine du Nord • Disparition de Jean Vanier • Crise au Venezuela

le rapport de l'onu sur la biodiversité

C’est une instance que l’on appelle communément le GIEC de la biodiversité qui dans son dernier rapport lance une alerte à l’adresse des gouvernants et des peuples : un million d'espèces animales et végétales, soit une espèce sur 8 est menacée de disparition à brève échéance. Selon le président de cette instance Robert Watson, nous sommes en train "d'éroder les fondements même de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de la vie dans le monde entier".



le pape à la rencontre des chrétiens de bulgarie et de macédoine du nord

Après l'Albanie, la Bosnie, la Grèce ou encore le Caucase et la Suède, le pape François poursuit sa rencontre avec les peuples situés en périphérie de l'Europe, il vient d'effectuer son voyage apostolique dans le sud-est du continent, à savoir en Bulgarie et en Macédoine du Nord. Des pays dont les chrétiens sont en grande majorité de confession orthodoxe. Cependant, le souverain pontife a reçu un accueil beaucoup plus froid des chrétiens bulgares que des macédoniens.



disparition de Jean vanier

Homme de prière qui s'est engagé toute sa vie auprès des personnes porteuses d'un handicap, le fondateur de l'Arche Jean Vanier est mort dans la nuit du 6 au 7 mai à l'âge de 90 ans. Le pape François dans l'avion qui le ramenait de Macédoine du Nord à Rome a lui même exprimé sa gratitude pour un homme qui a "su lire l'exigence chrétienne dans le mystère de la mort, de la croix, dans la maladie, dans le mystère de ceux qui sont rabaissés, mis au rebut dans le monde".



Répression après la tentative de putsch au Venezuela

La répression s'accélère au Venezuela contre les auteurs de la tentative de soulèvement du 30 avril, c'est le bras droit de l'opposant Juan Guaido qui a été arrêté mercredi 8 mai. Trois nouveaux députés de l'opposition ont été inculpés par la Cour Suprême pour leur soutien à la tentative d'insurrection menée par Guaido contre la présidence Maduro.