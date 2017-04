"Irak, entre espoir et peur"

Depuis le 17 octobre 2016, se joue à Mossoul (Irak) une bataille de grande ampleur. La deuxième ville d’Irak est tombée aux mains de Daech en juin 2014. Le combat oppose les jihadistes de l’organisation Etat islamique qui résistent de manière acharnée dans la vieille ville et les forces de sécurité irakiennes, soutenues par la coalition internationale.



Les chrétiens s'interrogent sur leur avenir

L’armée a réussi en octobre et en novembre dernier à libérer les villages chrétiens. C’est le cas, par exemple, de Qaraqosh, qui était la plus grande ville chrétienne d’Irak. Six mois plus tard, les stigmates laissés par Daech sont encore visibles. Le village de Batnaya a été presque entièrement détruit, bombardé par la coalition internationale afin d’en déloger les jihadistes. Après le choc psychologique de la découverte des dégâts, les chrétiens s’interrogent aujourd’hui sur leur avenir.

L’espoir de la libération a cédé la place à l’attente. L’attente de la reconstruction, l’attente de rentrer chez soi, l’attente d’une stabilité politique. L’attente d’un jour meilleur. Qui peut-être ne viendra jamais.

Dans ce magazine présenté par Florence Gault reçoit Faraj-Benoit Camurat, président de Fraternité en Irak et Frédéric Tissot, médecin, humanitaire, 1er consul général de France à Erbil.