Jean-Marie Pelt, Rodemack 24/10/1933, Metz 23/12/2015, 5 ans déjà.

Hommage à Jean-Marie Pelt, pour le cinquième anniversaire de sa mort. En studio des amis, collègues et parents de Jean-Marie Pelt, Catherine Clément, sa petite cousine, présidente du Centre Jean-Marie Pelt à Rodemack, Isabelle Drum, sa collaboratrice à l'Institut Européen d'Ecologie pendant 25 ans, Chantal de la Touanne qui anima l'émission Des Etoiles et des Plantes avec JMP, Philippe Courbon, son ami, son frère dit-il, directeur du Cabinent IDEE, Institut de Développement Etre et Entreprendre et Robert Fery, à l'origine de l'arrivée de JMP à Radio Jérico pour un rendez-vous hebdomadaire.