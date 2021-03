Johanne Guichard, architecte du projet Empreinte à Beaucouzé

Johanne Guichard, dirigeante du cabinet d'architecture et d'urbanisme Johanne San, est l'architecte du projet Empreinte, à Beaucouzé. Piloté par la société de construction ERB, à Chalonnes-sur-Loire, il réunit une dizaine de PME, TPE et start-up de la région qui ont travaillé ensemble pour concevoir une maison répondant à de fortes exigeances environnementales en utilisant des techniques et matériaux innnovants et en faisant églement appel à l'économie circulaire.