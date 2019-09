Journal de 12h00 - 27 septembre 2019

​- hommages à Jacques Chirac

- un troupeau de mouton pour entretenir une prairie d’Angoulême

- Parlons vie quotidienne : le week-end de migration des oiseaux des 5 et 6 octobre

- La fédération “stop éolien 16” s’oppose à l’implantation de nouveaux projets éoliens

- circulation perturbée sur le réseau de bus Möbius de Grand Angoulême et création d’un observatoire

- des entreprises charentaises accompagnées dans le cadre de la 3ème promotion de l'Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine

- meeting de Morgan Berger, candidat aux municipales à Cognac

- André Meuraillon annoncera sa candidature ou non pour les prochaines municipales à Barbezieux mardi

- Les virades de l’espoir organisées dimanche à Saint-Yrieix