Cette semaine direction St Cyr sur Loire à la rencontre de l'Amicale Numismatique de Touraine qui a soufflée ses 40 ans l'an dernier.

Elle rassemble tous les passionnés de monnaies, de médailles et de billets.

l'A.N.T. c'est aussi une source de documentation éclectique puisée, d'une part, dansleur bibliothèque très fournie et qui s'enrichit, d'autre part, lors d'échanges entre personnes compétentes qui n'ont aucun intérêt particulier autre que celui de cultiver et de partager une passion commune.

Pour nous présenter l'Amicale nous recevons son vice-président: Jean de Boisséson.

ant37.fr