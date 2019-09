A l'assaut de l'Himalaya, malgré le handicap !

Le jeudi 12 septembre, David Ludtke et son fils Hugo se lancent à l'assaut de l'Himalaya. Un trek d'autant plus difficile qu'Hugo est atteint du syndrome de Little.



En 2016, David Ludtke et sa femme ont créé l'association 'Le sourire d'Hugo'. Elle est destinée à collecter des fonds pour financer les thérapies et les équipements nécessaires à Hugo, atteint d’une infirmité motrice et cérébrale depuis sa naissance.



Depuis, David a parcouru de nombreux kilomètres avec son fils. Un nouveau défi les attend, celui de l'ascension, en groupe, de l'Himalaya. Parmi les autres participants, des personnes malvoyantes.



David peut compter sur le soutien de l'association Grandes Traversées de Rosheim et de son président, Christian Hommaire.