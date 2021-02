L'Ecocentre de Varennes-sur-Allier poursuit sa mutation

En savoir plus : Ecocentre de Varennes-sur-Allier

Cette ancienne base aérienne de 27 ha dispose d'une quarantaine de bâtiments. Le siège du commandement vient d'être entièrement rénové et peut désormais accueillir des entreprises du tertiaire.

Le fablab et le coworking devraient également changer de dimensions dans les prochains mois en s'installant dans de nouveaux bâtiments.

Et les entreprises continuent de frapper à la porte grâce au travail mené par la SPL 277, la société publique locale chargée de la gestion du lieu.

Nous sommes allés à la rencontre de quatre entreprises qui ont fait le choix de s'installer dans les vastes hangars. Dont trois sur le pôle bois.



Florent Demonet est le fondateur de 3 Bois, une société qui commerciale des granulés de bois locaux via des distributeurs automatiques.

Horace Pristavu s'est lancé il y a trois ans dans l'aventure Foresta Nova, spécialisée dans les abris de jardins en bois thermochauffé. Depuis son chiffre d'affaire double chaque année.

Josselin Fournette a lui, ouvert sa société BAM. Cet ancien ingénieur naval est tombé amoureux du bois et depuis allie ses anciennes connaissances avec sa nouvelle passion et les ressources que lui procure le fablab pour activer sa créativité.

Un peu plus loin, l'entreprise ECF - Vigier a reconverti tout un secteur en piste d'apprentissage de conduite notamment pour les poids lourds et les bus. Olivier Fornieri, directeur commerciale de cette école de conduite nous raconte le choix de ce lieu.

Et enfin, cette visite s'achève à l'hôtel d'entreprise avec Marie-Laure Chazelle, chargée de mission de la SPL 277 et Roger Litaudon, le maire de Varennes sur Allier.

Il nous dévoilera les projets pour la base de vie désormais inoccupée après le départ des migrants. Cinéma, cuisine centrale ou encore cafétéria, les idées ne manquent pas.