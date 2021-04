L'Epopée, tiers-lieu singulier, s'installe dans le quartier de Sainte-Marthe à Marseille

Un village au coeur du quartier qui ambitionne de s'ouvrir aux habitants. Pour l'instant très discret à Sainte Marthe, le village qui vise à révéler les talents a des ambitions: "faire se rencontrer et se connecter des personnes et des structures pour construire le futur" comme le dit la présentation du lieu qui est fait d'un espace de coworking entouré par des centres de formation, des bureaux ou encore un lieu de restauration.

Reportage:

Pour faire vivre le village, l'Epopée ambitionne de créer des événements qui attirent les habitants du quartier: retransmission des JO de Tokyo, de l'Euro 2021... mais elle veut aussi influencer la vie de ce noyau du 14ème arrondissement. Dans un document de présentation, l'Epopée parle "d'impacts pour le quartier de Sainte Marthe" en matière d'"amélioration de la qualité de vie des habitants, de réduction des incivilités et du vandalisme".

L'ambition est aussi celle de faire de Sainte Marthe un quartier "ayant une meilleure réputation". Comment ? En ayant une influence sur la politique des transports. L'Epopée estime qu'elle peut influencer "la desserte du quartier en transports en commun, le prix de l'immobilier dans le quartier" mais aussi le nombre d'emplois directs et indirects. L'Epopée pourrait faire baisser le taux de chômage du quartier. L'Epopée voit grand et le dit dans son slogan. Elle se donne pour ce quartier de Marseille, le droit de rêver et le pouvoir de le faire.