L'hyperactivité chez l'adulte, un trouble sous silence

Difficultés à se concentrer et à s’organiser, impulsivité et émotions non contrôlables, l'hyperactivité chez l'adultes est un trouble encore peu connu en France.



Une équipe de médecins vient de sortir un 'Manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention' (èd. Eyrolles). Parmi eux, le médecin psychiatre alsacien Sébastien Weibel. A son témoignage s'ajoute celui de Virginie Bouslama. Atteinte de ce trouble, elle a même créé une association pour sensibiliser le public sur le sujet.