L'institut océanographique de Monaco invite les enfants de la Roya

Après la tempête Alex, expliquer le changement climatique aux enfants s'avère indispensable. Les phénomènes extrêmes sont de plus en plus nombreux. Mais quel rapport entre la mer et les inondations dans la montagne ? L'eau de Méditerranée est un peu plus chaude chaque année et provoque des tempêtes parfois violentes. Pour le musée océanographique de Monaco, il est donc indispensable "d’accompagner les enfants dans la compréhension des enjeux environnementaux actuels et de les sensibiliser au rôle que chacun peut jouer pour la préservation de la planète".

Un équilibre entre apprentissage et évasion

Alors que les difficultés au quotidien s'estompent dans les vallées mais subsistent, les enfants de la Roya sont conviés à une sortie à l’Institut océanographique de Monaco. C'est pour eux "la première et la seule" sortie scolaire de l'année en dehors de la vallée explique leur professeur Laurent Moro. Un moment d'évasion qui reste éducatif. Après la visite, les élèves sont déjà au travail pour rédiger un projet journalistique pour relayer un message "en faveur de la préservation des écosystèmes marins et de leur biodiversité". Les enfants ont même pu profiter d'une visite inédite des coulisses de l’aquarium (la chance !).

Le reportage à écouter ici:

Sachez que l’Institut océanographique lance un appel aux dons afin d’étendre l’opération aux vallées de la Vésubie et de la Tinée. Pour participer : https://www.oceano.org/mobiliser/oceano-pour-tous/