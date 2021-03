L'Intellligence Collective va-t-elle sauver la Planète?

Tout Tourne rond sur cette Terre et nous sommes les seuls à l'ignorer....tel est le titre du livre de Marine SIMON. Inspirés du Vivant, des Peuples Racines et de la Permaculture....Changeons de Culture!

Marine SIMON est Formatrice et facilitatrice en Intelligence Collective. Elle nous invite à faire un plongeon dans l'univers du Vivant grâce notamment à la Permaculture.

Invitée: Marine SIMON