Au sommaire de cette demi-heure d'info:

- Vitamine C: le magazine des chrétiens qui se bougent!!

- Claude Roche et Serge Didier agriculteurs bio sur la plaine de Forez à coté de Feurs tiennent ''la Ferme de Champier'' à Salvizinet, produisent et vendent sur les marchés. Ils se sont organisés et assurent les commandes des clients qui ont réservé par téléphone leurs produits.

Pour passer les commandes sur le site internet de la ferme:

fermedechampier@gmail.com

Telephone: 04 77 27 03 85