La demi-heure d'info du 11/01

Au sommaire :

Gaël Perdriau maire de Saint Etienne et Président de la Métropole revient sur la campagne de dépistage massive sur la vaccination sur la ville préfecture, les bons chiffres de population de l'INSEE et sur ses ambitions nationales a un an des présidentielles.

Guillaume Jouve, dirigeant du city guide : La Petite Boussole, évoque le très sympa numéro de cette nouvelle édition qui présente quelques 300 commerçants de Saint-Etienne.