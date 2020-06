La demi-heure d'info RCF Saint-Etienne du 8 juin 2020

Au sommaire de cette demi-heure d'infos locales:

Adeline Billon directrice d'Entreprendre Pour Apprendre une des 17 antennes régionales qui viennent en complément de l'enseignement scolaire, elle est au micro d'Anne-Marie Vergnon

Grégory Bertholon de le Jeune Chambre Economique de Saint-Etienne a plein de projets explication avec Clément Bonsignore

Joseph Couchoux arboriculteur:

Cellieu dans la Loire capitale de la cerise, Aux vergers des Mats, Joseph Couchoud et son frère arboriculteurs produisent des cerises, et on est en plein dans la saison de ramassage. Cette année s'annonce, malgré le confinement, tout à fait honorable! La burlat cependant qui tenait le haut du pavé dans les variétés cultivées n'a plus un avenir, le réchauffement climatique ne permettant pas de la conserver pour une bonne commercialisation et les nouvelles variétés ont plus la tendance.

Joseph Couchoud est au micro de Gérard Fay