Lagazel et Saint Galmier et Soufouroulaye et La Fouillouse

Antoine Caballé participait à une rencontre entre des visiteurs intéressés et l'entreprise installée dans les locaux des établissements Chabanne à Saint Galmier installée fabrication et transformation d'articles en métal créée il y a plus de soixante ans et dirigée aujourd'hui par le frère d'Arnaud Chabanne, Maxence.

Arnaud Chabanne a créé en Juillet 2015 l'entreprise LaGazel installée à Saint Galmier et fabiquant des lampes solaires, à vocation écologique, à destination principalement des pays africains dans le besoin. Nicole Gianeri trésorière du groupe de La Fouillouse qui mit en place, il y a plus de trente ans déjà, un jumelage avec la cité de Soufouroulaye et des villages du voisinage, au Mali, parle de cette association et de son intérêt pour LaGazel.



Cette émission se conclut par un moment de communication donné au groupe de visite ce jour là, par Arnaud Chabanne, suivi d'échanges entre les visiteurs du jour et Claire Le Ster qui s'occupe de la communiation de LaGazel.