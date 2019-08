Le 15 août, fêtez l'Assomption de Marie en direct de Lourdes

Organisé et animé par la famille de la congrégation des Augustins de l'Assomption, l'Hospitalité Notre-Dame de Salut et l'Association Notre Dame de Salut, le Pèlerinage national de l'Assomption est le pèlerinage français réunissant le plus grand nombre de fidèles au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Chaque année autour du 15 août, ce sont plus de 8.000 pèlerins qui viennent prier, servir et se rencontrer au cœur de la cité mariale.

VISAGES DE SAINT - DES ATELIERS ANIMÉS PAR BÉNÉDICTE DRAILLARD - Productrice entre autres de l'émission Le Saint du jour sur RCF, Bénédicte Draillard animera trois ateliers à Lourdes, lors du Pèlerinage national.

• Lundi 12 août à 14h30, interview du Père Régis-Marie de la Teyssonnière sur le thème : "Bernadette illuminée par le sourire de Marie"

• Mardi 13 août à 14h sur le thème : "Benoît Labre, le vagabond de Dieu"

• Mercredi 14 août à 14h30 sur le thème : "Bienheureuse Sr Paul-Hélène et les bienheux martyrs d'Algérie, des saints du quotidien"

​Le 15 août, FÊTE DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

La question s'est posée très tôt aux chrétiens : comment Marie, la mère du Christ, a-t-elle terminé sa vie sur terre ? Les Écritures n'en disent rien, des textes apocryphes et des légendes ont comblé ce besoin de savoir. Quant à la réfléxion doctrinale et la célébration liturgique, les théologiens en débattent depuis le Ve siècle.

En Orient on parle de la Dormition de Marie, en Occident, de son Assomption dans la gloire. Il s'agit là d'un dogme de foi pour les catholiques - une vérité qui s'impose à eux - que le pape Pie XII a proclamé en 1950. "Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme dans la gloire céleste." Ainsi, ce que les catholiques célèbrent le 15 août, c'est à la fois la mort et la résurrection de Marie.

PROGRAMMATION SPÉCIALE SUR RCF

• Le Magazine de Lourdes

Du lundi 12 au vendredi 16 août de 18h15 à 19h par Maximme Dalle (de Radio Notre-Dame)

EN DIRECT DE LOURDES ► La Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie

Jeudi 15 août de 10h à 12h