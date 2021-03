Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Chaussez vos plus belles bottes. Nous allons nous balader dans le

Parc Naturel Régional Loire-Anjou Tourraine. Ne soyez pas surpris d’ailleurs

si on le nomme souvent PNR, en trois lettres. Et ce PNR c’est 280 000

hectares, de verdure, de culture, et de vie. Parce que c’est un Parc avec

beaucoup de vie, on va le voir.

Au programme donc : un retour dans le passé du Parc, on ira d’abord

contempler des vestiges archéologiques. Puis on partira en promenade,

puisqu’il fait beau, avec un employé du Parc ou avec des cultivateurs de

Safran. Pour en parler aussi ce soir, Pascal Queniot, directeur du parc depuis 2015.