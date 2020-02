Le patrimoine des orgues de Saint-Etienne avec Michel Tremoulhac

Invité : Michel Trémoulhac, Président de l"association Renaissance de l' orgue de Saint-Louis et titulaire de ce même orgue



Photo : Jean-Claude et Marc



Saint-Etienne dispose d'un très riche patrimoine organistique représentant de nombreux styles et courants de construction que Michel Trémoulhac va nous faire découvrir.

Il va aussi nous faire partager les secrets de cet instrument que Berlioz considérait comme "le Pape des instruments".