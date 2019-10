Notre reportage du jour nous emmène à Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier pour visiter le prieuré où, depuis 2000, est installée une petite communauté des Frères de Saint-Jean. Le lieu était rattaché à l'abbaye de Cluny. En 2019 le prieuré compte 5 frères, dont un aumônier militaire, régulièrement absent.

Le prieuré est un lieu ouvert, la messe du jeudi après-midi est ouverte à tous. Tradition de Saint-Germain-des-Fossés : les visiteurs du prieuré sont invités à faire une prière pour demander la guérison, la conversion ou la consolation à Notre-Dame.

Du 31 octobre au 2 novembre, le prieuré de Saint-Germain-des-Fossés accueillera une retraite pour les enfants et les collégiens de 6 à 14 ans et leur proposera de préparer et vivre la fête de la Toussaint.



RCF Allier - Vue du prieuré