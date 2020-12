A l'approche des fêtes de Noël nous vous proposons de découvrir ensemble un jeu 100% tourangeau.

Il s'agit du Sidoké qui a été conçu de a à z par notre invitée: Caroline Meunier.

Il s'agit d'un jeu de plateau et de stratégie tout en chiffres et en couleurs que l'on peut comparer à un" scrabble des chiffres".

Caroline Meunier vous attend ce vendredi 11 et samedi 12 décembre au Leclerc de Pérusson pour des démonstrations.

sidoke.fr