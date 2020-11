Le Val de Loire à l'UNESCO : 20 ans de passion

Le Val de Loire, un patrimoine immémorial, façonné par ce fleuve, son histoire, et tous les hommes qui en ont construit le paysage par leurs activités. Cette année, cela fait 20 ans qu’il a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco, en tant que paysage culturel vivant.

Et pour le garder vivant, c’est la mission Val de Loire qui depuis sa création en 2002 travaille à sa préservation.

Nous reçevons Bruno Marmiroli, directeur de la Mission Val de Loire et Francis Vautier Bonsoir, chargé de mission à la Mission Val de Loire.