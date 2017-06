[LEGISLATIVES] Le choix difficile des socialistes pour le second tour

Sévèrement battus lors du premier tour des législatives, les socialistes du Rhône s'apprêtent à vivre un second tour compliqué et à voter pour le candidat le plus à gauche dimanche 18 juin.

2017, année noire pour le Parti Socialiste. Les scores aux élections présidentielle et législatives placent le parti en minorité, loin derrière la République en Marche, Les Républicains, mais aussi le Front National et la France Insoumise.



Une seule candidate au second tour dans le Rhône

Au soir du 1er tour de l'élection présidentielle, le 23 avril 2017, le Parti Socialiste avait déjà accusé le coup. Son candidat, Benoit Hamon, soutenu également par Europe Ecologie Les Verts, n'avait rassemblé que 6,3% des voix. Il se voyait donc privé de second tour, avec un score historiquement bas.

Quelques semaines plus tard, le PS essuie un nouveau camouflet après le 1er tour des élections législatives, le 11 juin 2017. Une seule candidate parvient à se hisser au second tour dans le département du Rhône: Najat Vallaud-Belkacem dans la 6ème circonscription, à Villeurbanne. Mais elle se trouve largement distancé par le candidat de la République en Marche (LREM), Bruno Bonnell.



Voter pour le candidat le plus à gauche

Du côté des militants socialistes, le vote au second tour s'oriente vers les candidats les plus à gauche arrivés au second tour. Dans les 1ère et 3ème circonscriptions, le report des voix se ferait donc plutôt vers la France Insoumise. Dans la 2ème circonscription, Nathalie Perrin-Gilbert pourrait bénéficier des voix socialistes. En tout cas, Margot Vidal, membre de la section PS Lyon 7ème et suppléante du candidat communiste dans la 1ère circonscription refuse de soutenir le Parti d'Emmanuel Macron.



Les responsables politiques socialistes apparaissent fatalistes face à la vague LREM qui a déferlé sur le département et même sur la France. Tout comme les militants, ils tendent à orienter le vote vers le candidat le plus à gauche présent au second tour. C'est ce que précise Jules Joassard, candidat socialiste éliminé au premier tour dans la 11ème circonscription.