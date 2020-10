Les arbres

Extrait d'un article de notre invité : « L’arbre est d’abord un être formidablement sensible. Non pas un être capable d’émotions comme nous, mais une structure vivante remarquablement présente au monde et capable d’en déceler, même ancré au sol, les plus fines variations ». Partons à la découverte de ce monde bien étonnant des arbres, de leur prédisposition à la sensibilité, et de leur lien avec l'homme.