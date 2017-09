Les grandes actions et mobilisations du CCFD Terre-Solidaire en BFC

un bel hommage à Marie-Madeleine Amiotte, membre du CCFD-Terre Solidaire, épouse de Jean-Pierre Amiotte, chroniqueur sur RCF.

Les grandes actions et mobilisations du CCFD Terre-Solidaire en Bourgogne Franche-Comté

- Egalité Femmes/Hommes

- Mobilisation et action autour de la thématique de l'immigration

- Retour sur la campagne élections "prenons le parti de la solidarité"

- Le forum régional les 23 et 24 septembre à Plombières les Dijon

- Nomination de Bruno Marie Duffé aumonier national du CCFD au dicastaire chargé des migrations auprès du Saint Siège.