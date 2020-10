Les nouveautés du Forum des religions à Strasbourg

Ce jeudi 15 octobre débute le Forum des religions à Strasbourg. Le thème de cette année : "Les religions, qu’ont-elles encore à nous dire ?"



Conférences et tables rondes sont au rendez-vous jusqu'au 18 octobre ! Et Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont souhaité consacrer plus de temps aux jeunes publics et varier leurs thématiques. Ainsi, après l'ouverture du forum par les huit représentants des cultes à Strasbourg, la première table-ronde est consacrée à l'apport des femmes dans les religions.



Catherine Zuber est co-animatrice du comité interreligieux du Grand Est, et co-organisatrice de l'événement. Elle décrit cette deuxième édition au micro de Benjamin Vernet.



Pour participer à une rencontre, l'inscription en ligne est obligatoire. LEs conférences seront également retransmises en ligne sur les sites du Grand Est, de la ville de Strasbourg et de l’Unistra.