Les "pisseurs de glyphosate" se posent beaucoup de questions sur leurs taux

“Les pisseurs de glyphosate” c’est le terme plutôt familier mais souvent évoqué pour parler des citoyens qui font un test pour connaître leur taux de la substance chimique dans leur corps. Et suite au test certains décident de porter plainte pour faire changer les choses. Comme en Sarthe où plusieurs personnes sont allées au tribunal faire la procédure la semaine dernière. Patricia Alliot-Guichard fait partie de l’association et le test lui donne 1.55 nanogrammes de glyphosate par millilitre d’urine et Marylène Souchard est la coordinatrice de l’association Campagne Glyphosate 49-72, pour elle le taux est de 0.82. Elles sont joignables par mail: campagne.glypho.4972@gmail.com ou le 07.66.21.62.49 ou bien encore le facebook.