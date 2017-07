Les relations entre le Vatican et la Chine s'assombrissent

Dans un contexte tendu entre l'Etat chinois et Hong-Kong, une délégation chinoise s'est rendue récemment au Vatican.

Vingt ans après la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le président chinois Xi Jinping a mis en garde ce week end contre tout défi à l'encontre du pouvoir central de Pékin. Il a fait passer ce message samedi lors de l'investiture de la nouvelle cheffe de l'exécutif de Hong Kong.

Haut fonctionnaire de 60 ans, Carrie Lam a été désignée par un comité électoral acquis à Pékin et elle est déjà accusée d'être le laquais du régime chinois, dans une ville où beaucoup pensent que la Chine ne respecte plus le fameux principe "Un pays, deux systèmes" qui avait présidé à la rétrocession en 1997.

C’est dans ce contexte qu’une délégation chinoise chargée de négocier un accord entre l’Eglise catholique et le régime chinois s’est rendu à Rome il y a quelques jours. Et visiblement le fruit des échanges entre le Saint-Siège et Pékin laisse entrevoir de sérieuses divergences quant à l’espace de liberté que la Chine populaire serait prête à concéder aux catholiques chinois.

Les précisions de Régis Anouilh rédacteur en chef de la revue Eglise d’Asie, interrogé par Pauline de Torsiac: