L'Institut catholique de Paris est enfin rénové

Une nouvelle architecture pour l'ICP

L’Institut catholique de Paris (ICP) est entièrement rénové. Les travaux auront duré deux ans. Ils ont été conduits par l’architecte Jean-Marie Duthilleul. Désormais l’accès principal du campus se fait par la rue de Vaugirard et non plus par la rue d’Assas comme c'était le cas auparavant. Mais ce qui compte le plus pour le recteur de l’Institut catholique de Paris, Mgr Philippe Bordeyne, c’est que l’on voit le campus de l’extérieur.

La nouvelle architecture des lieux est une véritable invitation à entrer dans la cour d’honneur de l'université. Dans cette cour, on fait désormais face à une très belle façade, datant du XVIIème. Le Couvent des Carmes, dans lequel s’est installé l’ICP en 1875, a été préservé. Sous la cour d’honneur, on accède enfin à un espace bâti à l'image d'une cour anglaise. Il abrite un auditorium de 400 places en chêne, bordé d’espaces dédiés à la vie étudiante.



Un mélange de classique et de moderne

La rénovation de l’Institut catholique de Paris, c’est à la fois l’ouverture, la modularité mais aussi la volonté d’innover avec une priorité. Derrière ce nouveau visage de l’ICP, cette architecture à la fois classique et moderne, Mgr Philippe Bordeyne veut donner la priorité aux humanités.

Pour information, l’Institut catholique de Paris accueille chaque année dix mille étudiants dont un tiers d'étrangers.