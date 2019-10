Mois missionnaire extraordinaire: redécouvrir sa vocation missionnaire au quotidien

La cinquième édition du Congrès Mission s’ouvre vendredi 27 septembre prochain. Et à cette occasion, Raphaël Cornu-Thénard, architecte, fondateur d’Anuncio, à l’origine du Congrès Mission, auteur d’un manifeste pour la mission (éd. Salvator), rappelle qu’en France, "la pratique religieuse a diminué. Plus on va dans la rue, plus on s’aperçoit de la disparition de toute idée du mystère de la foi chrétienne. Il y aura toujours besoin d’aller à l’autre bout de la planète pour évangéliser, mais on a surtout besoin d’aller aux extrémités de la terre, sur notre palier, sur la porte d’à côté".



L'évangélisation, une conquête amoureuse

Annoncer l’Évangile représente aujourd’hui un véritable défi. Pourtant les participants du Congrès Mission l’abordent sereinement. "Le Seigneur nous a confié cette mission d’annoncer le Salut, et de proposer cette rencontre avec Dieu, et d’être nous-mêmes les mains de Dieu qui se rapprochent des hommes. Cela demande un effort, ce n’est naturel pour personne. Ce n’est pas une guerre, mais c’est une conquête amoureuse. Comme lorsque l’on veut conquérir un cœur par amour, pour aimer" ajoute-t-il.

Pourtant, l’évangélisation n’est pas chose facile. "Cela nous met en péril. On va aller à la rencontre de gens qui par principe sont différents de nous pour leur parler de quelque chose dont ils n’ont rien à faire, mais qui rejoint quelque chose d’existentiel chez eux. Pour que cette rencontre puisse s’opérer, il va falloir être authentique et entrer dans un cœur à cœur où l’on se livre. Dans l’évangélisation, il y a une disponibilité qui est totale. C’est le principe qui fait parfois un peu peur aux chrétiens" précise Raphaël Cornu-Thénard.



"Tout sauf du prosélytisme"

Il faut également bien distinguer l’évangélisation du prosélytisme. "Dans le mot prosélytisme, il y a cette idée de tenter de convaincre des gens en leur faisant peur, pour qu’ils rejoignent notre groupe, notre club. Évidemment, c’est totalement l’inverse. La démarche d’évangélisation consiste à se rendre disponible pour des gens, et pour leur offrir gratuitement un message d’Évangile, ce qui fait notre joie existentielle. C’est tout sauf du prosélytisme. Dans l’évangélisation, on rend le message disponible pour les gens, on ne cherche pas à convaincre, mais à le faire savoir" lance-t-il.

Pour Raphaël Cornu-Thénard, l’évangélisation est l’urgence absolue. "Je prie ce matin pour que de nouveaux Français rencontrent le Christ aujourd’hui. Je prie pour que moi-même je rencontre à nouveau le Christ aujourd’hui. Cela devrait être une urgence absolue chez les chrétiens" s’exclame le fondateur du Congrès Mission, et d’Anuncio, qui ajoute que l’Église ne parlera jamais assez de Jésus, et qu’elle traverse actuellement une crise de la vie mystique, une crise de cette rencontre avec Jésus, dans le cœur.