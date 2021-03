"Mettre en relation" : c'est l'expression maîtresse de NOVEKA! qui succède à ce qui était jusque là le PTM, Pôle des Technologies Médicales.

Ce cluster est dédié au secteur des dispositifs de santé dans tous les domaines de la médecine et de la vie quotidienne des patients.

Et NOVEKA! a l'ambition d'aller encore plus loin dans l'accompagnement de ses membres pour les aider à innover. Présentation par son Président également président de SIGVARIS Group France : Stéphane MATHIEU.