Père Em. Rochigneux, curé de Saint Marcelin en Pilat, en chemin vers Pentecote

Et voici une nouveau rendez-vous qui prend toute sa dimension en ce temps de confinement et d'impossibilité de se rassembler physiquement pour les croyants.

Pour les Chrétiens, ce mois de mai est le chemin qui va les mener à Pentecôte. Et pour le vivre plus ensemble, à la fois pour avoir des nouvelles de toutes les paroisses du diocèse et pour nous nourrir des actions, prières et solidarités que chacune vit en ce moment,il nous a semblé que RCF devait tout simplement leur donner la parole pour entendre un écho de la vie de chacune d'elles.

Ce sera un rdv quotidien à retrouver jusqu'au dimanche 31 mai juste après la prière de 8h45.

Et l'on commence acec le Père Emmanuel Rochigneux, curé de la paroisse Saint Marcellin en Pilat. iI répond à Anne-Marie Vergnon