RhÃ´ne, Roannais, nord IsÃ¨re: aprÃ¨s le 1er tour des lÃ©gislatives

Dans le Rhône, En Marche ! pourrait emporter les 14 sièges; dans le roannais et le nord Isère les Républicains ne sont assurés de l'emporter.

Il y a deux enseignements à tirer du 1er tour des législatives 2017: une abstention record de 51,29 % sous la Ve République et une majorité très nette qui pourrait se dégager pour le gouvernement du président Macron.

> Voir Large victoire d'En Marche au 1er tour en France.



Rhône: En Marche ! en tête dans 14 circonscriptions

Dans les 14 circonscriptions, les 14 candidats de la République en Marche sont en tête au premier tour dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Dans le Rhône, En Marche obtient 37,26 % des voix, Les Républicains suivent à 19,48 %. La France Insoumise est à 10,12 % et le FN à 10,12 %.

Dans la 4e circonscription, plutôt perçue à droite, Anne Brugnera (adjointe socialiste à la mairie de Lyon) obtient 45% des voix sous l'etiquette En Marche. Face à elle, la députée Les Républicains sortante, Dominique Nachury n'obitent que 22% des suffrages.

Dans la 10ème circonscription, c'est Thomas Gassiloud qui a remporté ce premier tour sous l'étiquette en marche. La suite d'une véritable aventure pour ce jeune chef d'entreprise qui s'est lancé en politique en 2014 dans son village de l'Ouest Lyonnais...



Sophie Cruz pour Les Républicains a pris la vague en pleine figure. Pendant toute la campagne, sa candidature a été fortement critiquée à gauche comme à droite. On reprochait à la conseillère régionale d'être la femme du député sortant. S'il est difficile de savoir quelle part cette polémique a eu dans la défaite de Sophie Cruz, la candidate entend toujours convaincre les électeurs au nom d'une opposition constructive...

Dans la 5e circonscription le député LR sortant, Philippe Cochet accuse un retard de 8 000 voix sur la candidate LREM Blandine Broccard.

A Villeurbanne, dans la 6e circonscription, c'est plutôt mal parti pour la socialiste Najat Vallaud-Belkacem (16.5%) largement devancée par Bruno Bonnell.



Dans la 8e circonscription, le député LR sortant Patrice Verchère pourrait quand même garder son fauteuil à l'assemblée, même s'il a pour le moment 3 000 voix de retard sur le candidat En Marche.

Dans la 7e circonscription, Alexandre Vincendet a mieux résisté à la vague de marcheurs. Le maire de Rillieux-la-Pape est arrivé en deuxième position (21.81%) à moins de 3000 voix de la candidate LREM, Anissa Khedher.



Anissa Khedher, c'est l'exemple type de la stratégie d'Emmanuel Macron pour ces élections législatives. Une candidate inconnue du grand public et à peine plus par les politiques de la 7ème circonscription. Et pourtant, dimanche soir, elle a viré en tête avec 32.08% des suffrages.

Dans la 14e circonscription, le candidat Front National Damien Monchau sera présent au 2e tour.



Dans la 1ère circonscription, le candidat de la France Insoumise, Elliott Aubin, arrivé 2e, aura fort à faire pour entrer à l'Assemblée Nationale.



Et face au jeune candidat de la France Insoumise, on trouve le maire du 5e arrondissement. Fort de son ancrage local Thomas Rudigoz s'est imposé largement dans la 1ere circonscription mais continue d'appeler les électeurs à voter pour lui...



Beaujolais, Monts du Lyonnais

Dans le Beaujolais, l’Est et les Monts du Lyonnais, trois barons locaux de la droite sont là aussi en grande difficulté pour conserver leur siège de député. Le maire de Villefranche-sur-Saône Bernard Perrut dans la 9e, Georges Fenech dans la 11e et Philippe Meunier dans la 13e sont là aussi devancés par les candidats en Marche.



Face aux 14 candidats En Marche ! dans le Rhône

9 candidats Les Républicains,

2 candidats la France Insoumise,

1 candidate Parti Socialiste (Najat Vallaud-Belkacem dans la 6e)

1 candidat FN (Damien Monchau dans la 14e)

1 DVG (Nathalie Perrin Gilbert dans la 2e)



5e circonscription de la Loire

Dans la 5e circonscription de la Loire, Nathalie Sarles (LREM) est en tête avec 34,11%, face à la LR Clotilde Robin: 24,78%.

A Bourgoin-Jallieu, dans la 10e circonscription de l’Isère, le maire Les Républicains et directeur de campagne de François Fillon Vincent Chriqui est éliminé. Avec 15 % Il arrive 3e derrière LREM et le FN.

A Vienne, dans la 8e circonscription, le député sortant socialiste Erwann Binet est éliminé, arrivé en 4e position. Là aussi le 2e tour sera un match entre LREM et le FN.