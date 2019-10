Que font les occidentaux pour leurs alliés kurdes en Syrie ?

Cette semaine Hervé Cavalan et ses invités se penchent sur la question des kurdes en Syrie. "Nos alliés kurdes se retrouvent dorénavant seuls face à aux djihadistes et à la volonté expansionniste de la Turquie" voici ce qu'annonce Hervé Cavalan en préambule de son Forum. Quels sont les clefs de ce conflits et les enjeux pour les grandes puissances ?