Rencontre avec Charles de Chabot, nouveau directeur de l'Ordre de Malte France

Il a succédé le 23 mars dernier à François Gautier. Fort d'une solide experience dans les secteurs marchand et non-marchand, ce Vendéen dirige désormais l'association catholique hospitalière, créée en 1927 et déclarée d’utilité publique en 1928. Une oeuvre qui rassemble des personnes animées par un même esprit et une même mission : se mettre au service des personnes fragilisées par la vie, en France et dans le monde.